Ucraina: Abramovich cede il Chelsea, Fondazione di beneficenza per vittime guerra

Londra, 2 mar. (Adnkronos) - "Ho sempre preso decisioni nel miglior interesse del Club che mi sta a cuore. Nella situazione attuale, ho quindi preso la decisione di vendere il Club, poiché credo che ciò sia nel migliore interesse della società, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del Club". Ad annunciarlo in un comunicato è Roman Abramovich il proprietario del club londinese di premier League.

"La cessione del Club - spiega - non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. Non chiederò il rimborso di alcun prestito. Non si è mai trattato di affari né di soldi per me, ma di pura passione per il gioco e il Club".

Inoltre, annuncia Abramovich, "ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ciò include la fornitura di fondi critici per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno al lavoro a lungo termine di recupero".