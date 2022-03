Lombardia: in commissione Consiglio regionale via libera a prima legge su giovani

02 marzo 2022 a

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Dopo aver analizzato oltre 70 emendamenti, la commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta dal consigliere Curzio Trezzani (Lega), ha approvato la proposta di legge 'la Lombardia è dei giovani', con i voti a favore di Lega, Fi, Fdi e Gruppo Misto, astenuti M5S e Pd. La proposta andrà in aula per il voto definitivo il prossimo 22 marzo. “Sono molto soddisfatto”, ha dichiarato il relatore del provvedimento Trezzani, che ha ricordato come “l'iter in commissione sia durato molte settimane e su cui abbiamo lavorato parecchio a seguito di decine di audizioni, che vanno da Anci giovani, Coldiretti giovani e il Coni, passando da Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia fino a tante altre associazioni (culturali, sportive ma anche religiose) pertinenti il mondo giovanile". Un grande lavoro di confronto quindi con le realtà che vivono e animano questo ambito in tutta la regione".

Trezzani ha sottolineato "il buon operato e l'ottimo dialogo avuto con le minoranze, che spero possa proseguire in questa direzione anche nei lavori finali d'aula, potendo contare come fatto fin ora sul pieno supporto dell'assessorato alle politiche giovanili della giunta Fontana. Sono certo che questa legge, che vedrà il coinvolgimento attivo dei giovani nella formulazione delle politiche regionali saprà cogliere maggiormente le opportunità che l'Unione europea offre e potrà essere di grande supporto per la formazione, lo studio, il lavoro e la realizzazione personale di tutti i giovani della Lombardia”.

Il provvedimento è la prima legge regionale lombarda in materia. La proposta normativa fa perno su tre obiettivi: il percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona nella società e nella comunità di riferimento. La proposta di legge si rivolge ai giovani tra i 15 e i 34 anni che risiedono, dimorano, studiano e svolgono la loro attività lavorativa, professionale o imprenditoriale nel territorio lombardo. In Lombardia sono circa 2.107.329 unità, di cui 51,5% maschi e 48,5% femmine.

La proposta di legge si concretizza in una programmazione multidimensionale che coordina e finalizza, su scala regionale e territoriale, con il concorso pubblico e privato, le diverse politiche. Gli strumenti sono il piano triennale (per definire gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale) e il piano annuale che prevede le misure di intervento e contenuti specifici. Nel progetto di legge sono indicati alcuni strumenti principali. L'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, Forum regionale dei giovani, Informagiovani e Premio regionale giovani.

Al termine della seduta di commissione, in sede di dichiarazione di voto, la consigliera Selene Pravettoni (Lega) ha espresso il sì “convintamente favorevole” del suo gruppo. “Le misure e le norme che Regione Lombardia mette in campo a favore dei giovani sono moltissime e trasversali, è quindi importante avere una legge quadro che offra una cornice per tutte le iniziative che ogni assessorato mette in campo”.

Astenuto il Partito democratico che con il consigliere Jacopo Scandella ha sottolineato come “questo provvedimento arriva a fine legislatura. Noi – ha sottolineato – già dal 2018 avevamo rilevato questa esigenza, evidenziando come temi quali il fatto che un numero maggiore di giovani sia messo nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica che gli permetta di uscire di casa e costruirsi il proprio progetto di vita, fossero una priorità perché ne va della sostenibilità sociale del nostro sistema". Il Pd ha annunciato l'intenzione di presentare altri emendamenti in sede di consiglio, così come il M5S, che con il consigliere Raffaele Erba si è augurato che “in aula possano essere accolti al fine di poter passare da un voto di astensione a uno favorevole”.