Lombardia: in commissione Sanità Consiglio Regione progetti legge su caregiver

02 marzo 2022

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Sono sei i progetti di legge dedicati alla promozione e al sostegno della figura del caregiver familiare, la persona che presta assistenza gratuita e quotidiana ad un proprio parente non autosufficiente, presentati oggi in commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Emanuele Monti (Lega). Cinque documenti sono di iniziativa consiliare, di cui due proposte di legge al Parlamento, una a firma Luigi Piccirillo (gruppo Misto) e una a firma di Gian Antonio Girelli (Pd), che è stato anche il primo a depositare nel 2018 una proposta di legge, seguito dopo un anno dal testo di Forza Italia, Pdl 87, illustrato dalla vice presidente della commissione Sanità, Simona Tironi.

Più recente il testo promosso dalla Lega, illustrato da Gigliola Spelzini. Infine, il testo di iniziativa popolare, promosso da Sergio Pasquinelli e da Giuseppe Imbrogno, rappresentanti di alcune realtà del Terzo Settore, illustrato da Alessandra Cappellari (Lega).

Tutti i provvedimenti all'esame della commissione intendono dare riconoscimento formale alla figura dei caregiver nell'ambito del welfare, ancora nell'ombra del sistema di assistenza socio-sanitaria. Si stima che in Lombardia siano oltre 450mila i familiari, in stragrande maggioranza donne, che si prendono cura di un congiunto che necessita aiuto. la commissione ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per approfondire l'esame della materia e arrivare alla formulazione di un testo unitario.