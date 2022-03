Lufthansa: nel 2021 perdita netta a 2,2 mld, per 2022 aumenta domanda ma incertezze

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Nel 2021 Lufthansa ha ridotto la perdita netta a -2,2 miliardi di euro rispetto a -6,7 miliardi di euro dell'anno precedente. Il Gruppo ha inoltre generato un fatturato di 16,8 miliardi di euro, circa il 24% in più rispetto all'anno precedente che era stato di 13,6 miliardi di euro. L'aumento dei passeggeri, la trasformazione e ristrutturazione dell'azienda e le relative riduzioni dei costi hanno contribuito a un significativo miglioramento degli utili. La società è tornata in profitto nel terzo trimestre grazie alla forti attività nei mesi estivi.

Il Gruppo Lufthansa prevede un aumento significativo della domanda di viaggi aerei per l'anno in corso. A febbraio, i clienti hanno prenotato più biglietti aerei che in qualsiasi momento dall'inizio della pandemia. Il numero delle prenotazioni per i periodi delle vacanze pasquali ed estive ha quasi raggiunto il livello del 2019. Per alcune destinazioni il numero delle prenotazioni è addirittura triplicato (rispetto al 2019).

Tuttavia, "le grandi incertezze riguardanti i drammatici sviluppi in Ucraina e le conseguenze economiche e geopolitiche del conflitto, così come le restanti incertezze sull'andamento della pandemia, non consentono al momento di fornire una prospettiva finanziaria dettagliata", si legge in un comunicato.