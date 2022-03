Toyota: azienda sospende produzione veicoli a San Pietroburgo

03 marzo 2022 a

Tokyo, 3 mar. (Adnkronos) - La casa automobilistica giapponese Toyota sospende la produzione nel suo stabilimento di San Pietroburgo a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo fa sapere l'azienda. Toyota interromperà la produzione dei modelli Rav4 e Camry principalmente per il mercato russo. Da venerdì, inoltre, ha interrotto le importazioni di veicoli fino a nuovo avviso "a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento". La casa automobilistica ha affermato di aver già interrotto tutte le attività in Ucraina a partire dal 24 febbraio. "Come azienda con attività in Ucraina e Russia, la nostra priorità nell'affrontare questa crisi è garantire la sicurezza di tutti i membri del nostro team, del personale dei rivenditori e dei partner della catena di approvvigionamento", ha affermato la società in una nota.