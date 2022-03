Milano: 6 arresti e 16 chili di cocaina sequestrati

03 marzo 2022 a

Milano 3 mar. (Adnkronos) - Sei arresti e 16 chili di cocaina sequestrati: è il risultato di un'operazione dei carabinieri di Legnano, nel Milanese, avviata a settembre 2020. Le indagini, condotte anche mediante intercettazioni telefoniche e video, sono cominciate a seguito di un attento monitoraggio del fenomeno dello spaccio nella zona. I militari hanno così individuato un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina che si avvaleva, per lo stoccaggio della sostanza, di appartamenti e box non riconducibili ai reali utilizzatori.

L'attività di copertura, invece, era un ristorante di San Giorgio su Legnano, nella disponibilità della sorella del principale indagato, che funzionava come base operativa e centro degli affari. Nel locale, infatti, i principali organizzatori si riunivano per decidere strategie e concordare le modalità operative.

I sei arresti, effettuati all'alba di mercoledì 2 marzo tra le province di Milano, Monza e Brianza e Varese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), riguardano tre albanesi, due dei quali già detenuti in Italia, e tre italiani, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina, nelle province di Milano e Varese.