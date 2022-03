Ucraina: Russia, la radio Eco di Mosca annuncia la chiusura

03 marzo 2022 a

a

a

Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) - Verrà chiusa la radio russa Ekho Moskvy, 'Eco di Mosca'. Lo ha annunciato il suo direttore, Alexei Venediktov.

Due giorni fa erano state oscurate le trasmissioni dell'emittente, come di Dozhd Tv, con l'agenzia per il controllo delle comunicazioni, Roskomnadzor, che ordinava di "limitare l'accesso" alle trasmissioni dei due media accusati di diffondere "informazioni false in modo deliberato" sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il Dipartimento di Stato Usa ha accusato il Cremlino, nel mezzo della "guerra non provocata all'Ucraina", di aver lanciato un "assalto totale alla libertà dei media e alla verità".