Ucraina, Gruppo Schwarz dona 10 milioni di euro in prodotti di prima necessità

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il Gruppo Schwarz, multinazionale del settore retail presente in Italia con l'insegna Lidl, "sta seguendo con attenzione e preoccupazione l'evolversi della situazione in Ucraina. In un momento così difficile, il Gruppo ritiene prioritario intervenire con rapidità, assumendosi la propria responsabilità in qualità di Azienda leader della Grande Distribuzione Organizzata", fa sapere in una nota.

Il Gruppo Schwarz "ha preso contatto con diverse organizzazioni umanitarie locali fin dall'inizio della crisi e ha deciso di donare, tramite le proprie insegne commerciali Lidl e Kaufland, prodotti per un valore complessivo di 10 milioni di euro: alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene, tessili e altri beni di prima necessità. Un contributo significativo destinato al sostegno dei profughi nelle zone di confine con l'Ucraina".