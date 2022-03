03 marzo 2022 a

Kiev, 3 mar. (Adnkronos) - ''Non abbiamo altro da perdere, se non la nostra libertà''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video rilasciato mentre a Mosca il ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov tiene una conferenza stampa. ''La Russia ci risarcirà, ricostruiremo ogni strada e ogni casa'', ha aggiunto.