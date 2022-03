Ucraina: Letta, 'motivo in più per ricordare Sassoli e le sue battaglie'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Con la Metsola abbiamo, insieme, ricordato la figura di David Sassoli, una figura che è nei nostri cuori in particolare in questo momento. L'anno scorso Putin, il regime di Putin, decretò persona non grata Sassoli. In questo momento un elemento in più per ricordare David e le sue battaglie per i diritti umani e la democrazia europea". Lo ha detto Enrico Letta a Bruxelles a margine dell'incontro con la presidente dell'Europarlamento Robert Metsola.