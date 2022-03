Paralimpiadi 2022: Cremlino, esclusione Russia decisione 'mostruosa, è una vergogna'**

03 marzo 2022 a

Mosca, 3 mar. (Adnkronos) - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito una disgrazia la decisione di bandire gli atleti russi e bielorussi dalle Paralimpiadi che iniziano domani. "Questa situazione è decisamente mostruosa. Questa è ovviamente una vergogna per il Comitato Paralimpico Internazionale poiché non riesco a trovare altre parole per descriverla", ha detto all'agenzia di stampa statale Tass. "Condanniamo certamente il Comitato Paralimpico Internazionale per questa decisione".

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha escluso gli atleti delle due nazioni dalle Paralimpiadi del 4-13 marzo a Pechino dopo aver detto il giorno prima che avrebbero potuto competere come neutrali sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina. L'inversione di tendenza è arrivata dopo le minacce di altre nazioni di non competere ai Giochi.