Milano: sorpreso con cocaina e ketamina, arrestato da polizia

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 42 anni, sorpreso con 880 grammi di ketamina, 190 pasticche di 2C-B, nota anche come cocaina rosa, e 12 grammi di cocaina. Individuato l'uomo come possibile spacciatore di sostanze stupefacenti, gli agenti si sono appostati nelle vicinanze della sua abitazione, in zona Lambrate. Poi lo hanno fermato mentre stava uscendo. Oltre alla droga nel corso della perquisizione gli agenti hanno anche trovato e sequestrato 7.500 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio di droga. Il 42enne, con precedenti non legati agli stupefacenti, è stato portato nel carcere di San Vittore.