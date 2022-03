F1: niente Gp di Russia, rescisso contratto per i prossimi anni

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - La F1 ha rescisso il contratto con il Gp di Sochi, in questo modo la Russia non avrà gare di Formula 1 in futuro. L'appuntamento è stato rimosso definitivamente dal calendario dei prossimi anni dopo l'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina. "La Formula 1 può confermare di aver risolto il suo contratto con i promoters del Gran Premio di Russia", spiega la F1 in un comunicato. Non si correrà né a Sochi quest'anno né sul circuito di Igora Drive, a San Pietroburgo dove il Gp era in programma nel 2023.