Milano: 6 arresti e 16 chili di cocaina sequestrati (2)

(Adnkronos) - Il gruppo criminale dedito allo spaccio era ben organizzato e fissava incontri quotidiani. La regia era curata da un albanese che era in grado di procurare in breve tempo notevoli quantità di stupefacenti ai membri del sodalizio. Alle dirette dipendenze del capo c'era un legnanese che, oltre ad essere il custode di uno dei due appartamenti utilizzati per occultare la droga, consigliava le strategie per reinvestire i proventi dell'attività delittuosa, servendosi anche di una società fittizia verso la quale faceva confluire gli introiti.

Oltre a gestire grosse partite di stupefacente, il gruppo era in grado di assicurare lo spaccio al dettaglio: in un semestre sono state documentate almeno 4.000 cessioni “a domicilio” in favore di assuntori fidelizzati, residenti nell'hinterland legnanese.

I soggetti erano operativi nel legnanese da anni e prima dell'avvio dell'indagine che ha portato agli arresti di ieri, i carabinieri avevano arrestato in flagranza tre persone (due italiani e un albanese), tutti riconducibili alla mente del sodalizio con base a San Giorgio su Legnano. Oltre ai 16 chili di cocaina, nel corso dell'indagine sono stati sequestrati anche un Rolex, un'auto di lusso e 150mila euro depositati su diversi conti correnti.