Ucraina: Pd rinvia Agorà su ddl Zan, 'ora mobilitazione di tutti su pace'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "A causa della crescente tensione internazionale causata dal conflitto in corso in Ucraina, è stato posticipato il ciclo di 5 Agorà democratiche per rilanciare la battaglia sul Ddl Zan, 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento', precedentemente in programma dal nord al sud del Paese a partire da sabato 12 marzo a Milano". Si legge in una nota.

"In questo momento drammatico la mobilitazione di tutte e tutti è in primo luogo a supporto del popolo ucraino, per la pace e i diritti. Appena possibile verranno comunicate le nuove date per incontrare cittadini, associazioni, attivisti, amministratori e forze politiche di Milano, Firenze, Taranto, Palermo e Padova".