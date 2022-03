Da Merck 2 mln di euro alla Croce rossa tedesca

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - "La devastante guerra in Ucraina pone eventi come questo di oggi in un'altra prospettiva, una tragedia che irrompe nelle vite di tutti. Le donne e i bambini stanno soffrendo in maniera sproporzionata. La nostra azienda supporta gli aiuti umanitari in Ucraina, Merck donerà 2 milioni di euro alla Croce rossa tedesca, 1 milione di questo ammontare verrà finanziato dalla 'famiglia Merck', e poi verrà creata una piattaforma per permettere a chiunque di donare e contribuire". Lo ha affermato Belén Garijo, presidente e Ceo di Merck, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari 2021 e i principali sviluppi strategici di Merck.

"Il nostro obiettivo- ha ricordato la Ceo di Merck - è lo sviluppo e il progresso dell'umanità, e la salute delle persone è al centro delle nostre azioni. Continueremo a fornire i farmaci e i nostri prodotti ai pazienti e ai nostri clienti", ha assicurato. "Sono orgogliosa che i dipendenti dell'azienda, in particolare nei paesi vicini all'Ucraina, stanno facendo tutto ciò che possono per aiutare, in particolare in Polonia hanno aperto le proprie case per ospitare rifugiati e stanno aiutando nel distribuire cibo e beni di prima necessità".