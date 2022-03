Ucraina: Majorino (Pd), 'accoglienza deve essere per tutti'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Il gruppo Visegrad e l'Austria hanno espresso riserve sulla concessione della protezione temporanea a profughi che non siano cittadini ucraini. È vero: alcuni di quei Paesi, la Polonia in particolare, in questo momento fanno tantissimo. Uno sforzo enorme". Così Pierfrancesco Majorino europarlamentare del Pd.

"Ma dal Parlamento Europeo in molti insistiamo: l'accoglienza deve essere per tutti. Non si possono tollerare discriminazioni nei confronti di chi fugge dall'Ucraina. La cosa causerebbe, peraltro, una crisi umanitaria specifica nella crisi umanitaria generale. Non si possono fare passi indietro”.