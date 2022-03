Findus, zaini da vele recuperate per il 'futuro degli oceani'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Findus, azienda attiva nel settore dei surgelati, lancia la nuova consumer promo ‘Insieme per il futuro degli oceani' con un premio speciale: uno zaino sostenibile in edizione limitata Capitan Findus, prodotto in collaborazione con Artichoke Bags e realizzato in Italia con vele recuperate e tessuti 100% riciclati. In palio ci sono 1000 zaini disponibili in due formati, per adulti e per bambini ( VIDEO ).

Un'iniziativa che nasce sulla scia del percorso di sostenibilità avviato dall'azienda, a partire dalla salvaguardia dei mari e degli oceani, che ha recentemente visto Findus impegnata, in collaborazione con Coop, nell'adozione di 10 Seabin, cestini ‘mangia rifiuti', lungo le coste italiane, per raccogliere fino a 5.000 kg di rifiuti (plastiche e microplastiche) all'anno.

Un impegno testimoniato nei risultati raggiunti anche in tema di approvvigionamenti: oggi la quasi totalità delle materie prime ittiche (98%) utilizzate da Findus sono certificate Msc o Asc, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2025. Per quanto riguarda gli imballaggi, il 99% è completamente riciclabile, con l'impegno che per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizzi carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni Pefc e Fsc.

"Come Findus da sempre ci impegniamo per sostenere l'ambiente e la scelta di produrre questo zainetto nasce proprio da questo desiderio, dalla volontà di fare la nostra parte e sensibilizzare i nostri consumatori - racconta Fabio Massimo Governatori, Senior Brand Manager Natural Fish Seafood Findus - Grazie alla collaborazione con Artichoke Bags abbiamo scelto di supportare la produzione etica di uno zainetto sostenibile riuscendo a recuperare materiali sintetici difficilmente smaltibili, come dacron, kevlar, mylar, poliestere laminato e il nylon, donando loro nuova vita. Recuperiamo e facciamo vivere di nuovo le vele dismesse".

Continua in questo modo il percorso di sostenibilità e di salvaguardia del pianeta di Findus, iniziato negli anni passati anche attraverso altre consumer promo che hanno promosso borracce d'autore e piatti realizzati con plastica recuperata dalle spiagge e riciclata, personalizzati con illustrazioni dell'artista Gareth Lucas.

Gli zaini in palio con la consumer promo sono prodotti con vele riciclate e recuperate principalmente nella zona di Trieste, realizzate con materiali plastici come kevlar e dacron molto difficili da smaltire in quanto non riciclabili come la comune plastica. Anche la fodera e il nastro dei filamenti utilizzati per lo zaino sono ricavati da plastiche 100% riciclate. Il processo di produzione vede coinvolti diversi artigiani che si occupano del taglio delle vele, della cucitura delle varie parti (etichette, tasche, nastri, fodera, schienale), dell'imballaggio e della spedizione. "Pensiamo che questo progetto sia un ottimo modo per far capire al mondo quanto Findus tenga davvero alla sostenibilità del proprio business - afferma Lorenzo Scotto, fondatore e amministratore di Artichoke - Questa collaborazione aiuta a sensibilizzare i più giovani sul problema dell'abbondanza di rifiuti plastici che stiamo producendo e di cui non siamo ancora in grado di quantificare i danni". La nuova consumer promo 'Insieme per il futuro degli oceani' sarà attiva fino al 31 maggio 2022.