Bergamo: polizia locale sequestra 6,4 chili di hashish, due arresti

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato a Bergamo due persone, sorprese con 6,4 chili di hashish. L'operazione è nata dal ritrovamento da parte di un cane antidroga di due pacchetti usati per confezionare lo stupefacente in un cestino dei rifiuti nella zona della stazione ferroviaria. Gli agenti sono riusciti a individuare l'uomo, un 37 enne italiano, che li aveva abbandonati e lo hanno pedinato. Nella sua abitazione hanno trovato 1,2 chili di hashish. A Bonate Sotto, invece, hanno intercettato il corriere, un uomo di 44 anni, che trasportava nella sua auto altri 5,2 chili di hashish. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre il 37enne è stato sottoposto all'obbligo di firma.