Fisco: Molinari (Lega), 'sinistra usa riforma per aumentare tasse'**

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “La sinistra lo dica chiaramente che vuole far cassa tassando le case degli italiani. Da mesi Pd, Iv, Leu, M5S e Azione ci raccontano che la riforma del catasto non serve ad aumentare le tasse ma solo a far emergere gli immobili fantasma, ma quando la Lega e il centrodestra di governo propongono un emendamento per metterlo nero su bianco, gettano la maschera e chiedono a gran voce la revisione dei valori catastali. L'ennesimo giochino per aumentare le tasse agli italiani in questo momento di grande difficoltà”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.