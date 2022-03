Ucraina: Lukoil chiede fine conflitto, gruppo impegnato a garantire forniture

03 marzo 2022 a

Mosca, 3 mar. (Adnkronos) - Il gruppo petrolifero russo Lukoil ha chiesto la fine anticipata del conflitto armato in Ucraina. Il gruppo, riferisce l'agenzia russa Tass, sta facendo ogni sforzo per garantire attività stabili in tutte le aree di presenza per garantire forniture energetiche affidabili per i consumatori di tutto il mondo. L'azienda ha assicurato che attraverso le loro attività si sforzano di rafforzare la pace, le relazioni internazionali e i legami umanitari.

Lukoil ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina e ha sottolineato che la società rappresenta una soluzione anticipata con mezzi diplomatici.