03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Non esistono profughi di serie A e serie B." Così l'eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe, Nicola Danti. "Fare distinzioni su chi scappa dalla guerra accogliendo solo chi ha cittadinanza Ucraina come vorrebbero Polonia e Ungheria non esiste. L'UE è chiamata a una grande prova di solidarietà, affrontando questa crisi senza lasciare indietro nessuno e con la riforma del Trattato di Dublino".