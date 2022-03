Ucraina: Fontana, 'in arrivo questa sera altri 6 bambini malati'

03 marzo 2022 a

a

a

Milano 3 mar. (Adnkronos) - “Questa missione è un piccolo, ma significativo raggio di luce nel dramma assurdo dell'Ucraina”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'arrivo in Italia dei primi sei piccoli pazienti oncologici assistiti dalla ong Soleterre, attraverso un volo umanitario promosso dal governatore. Il trasporto è stato eseguito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che ha predisposto un aereo adatto ad accogliere i pazienti con i loro nuclei familiari e il personale sanitario specializzato proveniente dai tre ospedali che prenderanno in cura i bambini.

"Dal primo giorno ci si è attivati per un solo obiettivo: portare fuori dall'inferno dei bombardamenti i piccoli pazienti oncologici ucraini. Il nostro impegno non finisce qui. Anzi, questa luce di speranza ci spinge ad essere sempre più decisi e determinati nella nostra azione”, ha detto Fontana, annunciando che "altri sei arriveranno questa sera e saranno ricoverati in altre strutture regionali, tra le quali l'ospedale ‘Del Ponte' di Varese".

"Abbiamo agito nel più assoluto riserbo considerata la delicatezza del contesto in cui avveniva e per salvaguardare bambini già così duramente provati da troppi giorni vissuti nei sotterranei dell'ospedale, sotto i bombardamenti”, ha concluso il presidente della Lombardia.