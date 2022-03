Lavoro: Sonepar Italia avvia Accademia 2022 e cerca giovani diplomati

03 marzo 2022 a

Padova, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, con 146 punti vendita e 2100 dipendenti, dà il via alla nuova edizione di Accademia 2022, progetto di formazione e orientamento al lavoro, alla sua 17ma edizione. La ricerca è rivolta a ragazze e ragazzi diplomati, il percorso di Accademia prevede 112 ore di corso in aula a Padova, nella sede di Sonepar, e 6 mesi di lavoro in uno dei punti vendita in Italia. Le selezioni saranno a cura di Gi Group, verranno accettate candidature provenienti da tutta Italia, i curriculum vitae dovranno arrivare entro il 20 marzo 2022.

“Accademia è un format di successo che ha sempre garantito nuovi ingressi stabili in azienda - dichiara Donato Fiore, direttore HR di Sonepar Italia – dall'edizione 2021, appena conclusa, i 18 ragazzi selezionati sono attualmente in forza nei nostri punti vendita. Il mercato della distribuzione di materiale elettrico sta vivendo una stagione stimolante e di grande sviluppo, offriamo l'ingresso nel mondo del lavoro con possibilità di crescita e stabilizzazione. Saranno gradite candidature femminili, in Sonepar ci impegniamo per incrementare ogni anno la quota di donne al lavoro nella nostra organizzazione, crediamo che questo non sia un ambito attrattivo soltanto per il genere maschile”.

Il corso si svolgerà dal 28 marzo al 15 aprile 2022. I temi trattati saranno: illuminotecnica, automazione e installazione industriale, risparmio energetico, domotica, automazione edifici, marketing e tecniche di vendita. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: Sap, SalesForce e piattaforma E-commerce.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, per 8 ore al giorno. Durante questo periodo saranno riconosciuti: pranzo per tutti e alloggio soltanto per i fuori sede (residenti in luoghi distanti oltre 100 km. da Padova), sarà inoltre riconosciuto ai partecipanti un rimborso di 3,50 euro all'ora. Alla fine del periodo di formazione, i ragazzi considerati meritevoli continueranno il percorso nel punto vendita con contratto di somministrazione Gi Group, con mansione “addetto alle vendite”.

Per partecipare all'Accademia Sonepar Italia è possibile candidarsi inviando una mail con curriculum vitae all'indirizzo: [email protected]

Sonepar Italia, azienda leader nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, parte del Gruppo internazionale Sonepar, è presente sul territorio nazionale con una rete capillare di 146 punti vendita in 17 regioni e 2100 dipendenti, con un fatturato 2021 superiore al miliardo di euro. L'attività di Sonepar in Italia è iniziata nel 1988 con l'acquisizione della padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente negli anni attraverso la crescita interna ed una serie di acquisizioni.