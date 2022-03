Fisco: Barelli, 'incomprensibile assenza testo governo su catasto'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “E' incomprensibile che il testo redatto a Palazzo Chigi - relativamente alla riformulazione di un articolo della delega fiscale in materia di catasto -, sul quale si poteva lavorare per avere la condivisione di tutti i partiti di maggioranza, non sia stato presentato in commissione dallo stesso governo che lo aveva preparato”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Forza Italia – evidenzia Barelli, dopo aver dato conto della telefonata tra Mario Draghi e Silvio Berlusconi per uscire dall'impasse – era al lavoro da tre giorni su questo fronte, con l'obiettivo di trovare, unitamente agli altri partiti di maggioranza, un testo che escludesse interpretazioni atte a introdurre tasse sulla casa. Evidentemente il buon intendimento di Forza Italia è stato ignorato da dinamiche che non rispondono agli interessi degli italiani e nemmeno al bene dell'esecutivo che su questi si misura”.