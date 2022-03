Ucraina: ministro Diesa francese, 'impossibile realizzare ponte aereo'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Non è possibile" realizzare un ponte aereo per poter fuori le persone dall'ucraina. "Lo spazio aereo ucraino non è accessibile ad aerei che vengono da fuori. Sarebbe prendere il rischio di perdere un aereo". Ad affermarlo è il ministro della Difesa francese, Florence Parly ai microfoni di 'France Info' spiegando che quello che è possibile, come avviene attualmente, "è passare per la via terrestre. Portiamo aiuti umanitari alla Polonia e gli ucraini vengono a prenderli. Succede la stessa cosa per gli aiuti militari".