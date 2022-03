03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Pensavo che il tempo dello slogan populista fosse finito, ma per qualcuno si vede di no. Bene che sia prevalsa la serietà dei fatti al populismo delle falsità. Ora di nuovo tutti insieme per affrontare i veri temi della delega fiscale, quelli che il paese aspetta da decenni". Così Luigi Marattin di Iv, presidente commissione Finanze.