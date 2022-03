Fisco: Ungaro (Iv), 'Lega e Fi ancora in maggioranza?'

03 marzo 2022 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Siamo contrari a nuove tasse, tantomeno sulla casa. E infatti la delega fiscale non ne prevede. Ma il nostro catasto è rimasto fermo al secolo scorso, nascondendo gravi squilibri tra nord e sud, tra centri e periferie : va aggiornato, se vogliamo essere un paese più moderno, più competitivo e più giusto". Così Massimo Ungaro, capogruppo in Commissione Finanze di Italia Viva.

"Per questo motivo abbiamo votato contro l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 a sostegno del governo Draghi. Incomprensibile l'atteggiamento della destra, soprattutto di Forza Italia che in Cdm aveva votato a favore della legge delega salvo poi votare per il soppressivo: fa ancora parte della maggioranza o si trova all'opposizione del governo Draghi? Ora torniamo al lavoro per migliorare la legge delega, per ridurre le tasse e semplificare il nostro sistema fiscale, non possiamo più aspettare''.