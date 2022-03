Covid: Cuppi (Pd), 'manifesti no vax a Marzabotto, profanata memoria di tutti'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Affiggere cartelli insultanti, da parte di sedicenti no vax, che paragonano il presidente Stefano Bonaccini a un nazista è già di per sé un gesto irricevibile. Farlo all'ingresso del Sacrario dei Caduti di Marzabotto, luogo che ricorda uno degli eccidi nazisti più efferati, è atto che profana la memoria di tutti. Davanti al Sacrario ci sono le telecamere, quindi chi si è reso responsabile di un atto del genere verrà individuato presto. A Stefano Bonaccini va la nostra solidarietà. Ci auguriamo che un oltraggio simile non si ripeta mai più". Così Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea PD e sindaca di Marzabotto.