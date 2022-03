03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Non ci sono più limiti alla vergogna e non si tratta di qualche squilibrato. C'è una strategia chiara e definita in mano a frange dei No vax legate ai movimenti neofascisti e sovversivi. Un abbraccio a Stefano Bonaccini ma serve maggiore celerità ed efficacia nella repressione”. È quanto scrive su twitter Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione nella segreteria Pd.