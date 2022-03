Ucraina: Salvini, 'per Italia situazione peggiorerà, 20 mld per famiglie e imprese'

03 marzo 2022 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Per l'Italia la situazione peggiorerà perche siamo quelli che comprano piu gas e petrolio dalla Russia, queste sanzioni costeranno per questo ho chiesto 20 miliardi a Draghi per famiglie italiane. Detto questo: la pace non ha prezzo e se le sanzioni servono per la pace, credo che gli italiani siano disposti a sacrifici ma l'importante è che il governo non aumenti le tasse ma aiuti famiglie e imprese". Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.