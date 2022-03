04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar (Adnkronos) - "La #patrimoniale per cui la destra si agita tanto è una fake news: basta leggere la delega fiscale. Per i cultori della materia: art. 6, comma 2, lettera a). In pratica: una tempesta in un bicchier d'acqua, che ha messo a rischio maggioranza e governo. Manica di irresponsabili". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile Economia del partito.