Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Non si spara per sbaglio su una centrale nucleare. Lo si fa volutamente, consapevoli dei rischi e della minaccia che si mette in campo. Questo racconta più di ogni altra cosa che bisogna essere inflessibili sulle sanzioni e sul sostegno all'Ucraina ma che bisogna cercare una via per fermare la guerra". Lo scrive sui suoi social il presidente di Italia viva Ettore Rosato.