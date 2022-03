Ucraina: Confindustria Brescia, produzione a rischio con aumento prezzi energia

04 marzo 2022 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - “Siamo consapevoli della drammaticità della situazione che stiamo vivendo. Purtroppo, però, le conseguenze non sono solo di tipo umanitario: con gli attuali costi dell'energia, legati appunto alla crisi russo-ucraina, è a rischio la produzione del nostro Paese, e di conseguenza numerosi posti di lavoro". Lo afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia dopo i nuovi rincari dei prezzi dell'energia a seguito della guerra in Ucraina. "Il problema è che, rispetto alle precedenti tensioni energetiche, siamo entrati in una fase nuova, legata a un conflitto e quindi dagli sviluppi ancor meno prevedibili", continua.

Il presidente di Confindustria Brescia sottolinea che "è necessario adottare alternative in grado di guardare oltre alla fase emergenziale e di costruire un nuovo modello energetico nazionale e comunitario. Come Confindustria, ne abbiamo discusso e, dal confronto, sono emerse alcune importanti linee guida”.

E' quindi "fondamentale aumentare drasticamente nei prossimi anni la quota di Gnl liquido via mare, diversificandone al massimo i Paesi di provenienza, e con impianti offshore di arrivo. Va inoltre potenziata la quota strutturale di energia da rinnovabili riservata alle imprese e, allo stesso tempo, è auspicabile una sburocratizzazione per velocizzare tale processo, con cui si può generare una quota rilevante di fabbisogno energetico in sostituzione al gas. In più, serve arrivare a un forte aumento dell'estrazione delle riserve nazionali di gas che superi il limite di 2 miliardi di metri cubi annui attualmente definiti dal governo".