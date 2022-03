Fisco: Tripodi (Fi), 'continueremo a dire no a nuove tasse'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Forza Italia, da sempre, è contraria a tassare la casa, il bene più prezioso per gli italiani, e anche ieri, il presidente Silvio Berlusconi ha ribadito al premier Draghi il suo no a nuove tasse. Non è lo stesso per la sinistra, che ha invece dimostrato ancora una volta di non avere perso l'antico vizio: mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Noi, con coerenza, continueremo a batterci perché questo non avvenga”. Lo afferma Maria Tripodi, deputata di Forza Italia.