Calcio: Malagò ‘Mourinho? ha portato entusiasmo e aspettativa che ora deve avere concretezza'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “La Roma di Mourinho? Da quest'anno sono stato allo stadio un paio di volte. Mi piace molto l'entusiasmo che ha generato Mourinho, con quell'entusiasmo anche l'aspettativa. Nella vita, in una squadra di calcio, anche nei rapporti umani, l'aspettativa è la cosa più bella per cominciare, bisogna che poi nel tempo debba avere una sua concretezza. Credo che oggi questo sia il tema”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, in un'intervista all'Adnkronos.