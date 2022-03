Calcio: Malagò, ‘solo con aggiudicazione Europei possiamo risolvere problema stadi'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Solo con la vittoria della candidatura agli Europei avanzata dalla Figc il problema degli stadi in Italia è risolvibile, non c'è nessun altro modo. Lunedì Nardella mi ha invitato a scoprire il progetto per il Franchi, una grande cosa, sarà un gran progetto e si mette in moto la macchina. Ma se non hai qualcuno che sollecita la dinamica della tempistica, anche quando, vedi la tematica dello stadio della Roma, sembrava tutto apposto, possono subentrare dei fattori che fanno saltare tutto”. Lo ha spiegato il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un'intervista all'Adnkronos sulla questioni stadi in Italia.

“Quanto avvenuto a Roma con le Olimpiadi, è emblematico. La Giunta Raggi non ha detto siamo contrari alle Olimpiadi, per certi versi è molto di più. Hanno detto: noi malgrado tutti avessero detto che volevano le Olimpiadi, diciamo che dovete tornate indietro. E' un problema. C'è un discorso legato anche ad altri enti regionale e nazionale. E come terzo elemento c'è il cambio della proprietà della società. Quindi se non prendi quella congiuntura: enti nazionali, regionali e proprietà, vai fuori tempo. Per questo solo con la garanzia di un evento si riuscirà a farlo”, ha aggiunto Malagò convinto che “Milano è rientrata al centro dell'attenzione post Expo e probabilmente il glamour e il successo hanno in qualche modo condizionato il voto di qualche membro del Cio. C'è un tema infrastrutturale. E' evidente l'arretratezza impiantistica che c'è nel nostro paese e altrettanto mi sembra evidente che se non arrivano grandi eventi non se ne viene a capo. Grazie alle Olimpiadi si anticipa e si accelera un percorso come quello del Palazzo dello Sport a Milano. Poi mi aggancio a Roma, che è una città che ha una carenza di impianti non solo di sport e anche attraverso il Pnrr c'è l'occasione di individuare qualcosa di multidisciplinare ma anche legato al mondo dell'entertainment e della musica, elementi importanti che muovono flussi economici non solo per la città ma anche per il Paese”.