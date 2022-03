04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo una follia, il sonno della ragione. Andando avanti quanti altri rifugiati avremo, famiglie sradicate dalle loro abitazioni, dalla loro terra. L'Europa deve rispondere con un grande piano umanitario, l'Italia deve essere in prima fila. La follia non ha limiti quando si imbocca questa strada...". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un'intervista su Instagram con la testata Fanpage.