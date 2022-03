Fisco: Conte, 'm5s contro a tasse patrimoniali o su casa, ribadito anche a Draghi'

04 marzo 2022 a

Roima, 4 mar. (Adnkronos) - "Il M5S non vuole nessuna tassa patrimoniale o tassa sulla casa, l'ho ribadito anche a Draghi. Ieri si trattava di approvare una norma legata più in generale una delega fiscale, semplicemente per digitalizzare il catasto". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un'intervista Instagram con Fanpage, dove giudica pretestuose le critiche mosse dal centrodestra sulla riforma del catasto: "Mi sembra assurdo, stiamo parlando di una delega e della possibilità di digitalizzare il catasto".