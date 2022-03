Ucraina: Conte, 'stoccaggio e piano acquisto Ue comuni'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho dato a Draghi il sostegno pieno del M5S per lunedì, quando vedrà la presidente Von der Leyen, per sostenere l'assoluta necessità di un piano energetico europeo, che può essere finanziato col debito pubblico europeo. Un piano che va articolato per aiutare famiglie, imprese e paesi più in difficoltà, nel prevedere una maggiore diversificazione e soprattutto costruito sullo stoccaggio comune: abbiamo grandissime capacità a livello europeo di stoccaggio di gas e anche prevedere un piano di acquisto comune, così da affrontare in maniera strutturale il caro dell'energia". Così il leader del M5S Giuseppe Conte.