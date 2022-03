Ucraina: Acerbo (Prc), ''domani in piazza per la pace contro Putin e la Nato'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Domani manifesteremo a Roma insieme a Cgil, Anpi, Emergency e a tantissime altre associazioni e movimenti per fermare la guerra di Putin e della Nato. Mentre il PD guida lo schieramento guerrafondaio, apprezziamo che la Cgil e l'Anpi abbiano assunto una posizione autonoma e critica nei confronti dell'invio delle armi deciso sciaguratamente da Governo e Parlamento in violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Domani manifesteremo con nel cuore Lidia Menapace e Gino Strada di cui sentiamo fortemente la mancanza mentre dilaga l'isteria guerrafondaia e risorse enormi vengono spese per seminare morte e distruzione. Manifesteremo contro Putin e la Nato, per la pace tra i popoli". Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista.