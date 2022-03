Ucraina: Tajani, 'Chiesa ortodossa Mosca potrebbe fare qualcosa'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Non so se Putin abbia paura della Corte penale internazionale, anche la Chiesa ortodossa a Mosca potrebbe fare qualcosa. Putin deve trovare una scusa per non perdere la faccia, sta facendo una serie di errori, la stessa Cina non lo sostiene. Certamente i russi non si aspettavano una resistenza così forte". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.