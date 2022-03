Ucraina: Zelensky, 'non sono fuggito, sono qui al mio posto'

05 marzo 2022 a

a

a

Kiev, 5 mar. (Adnkronos) - "Non sono scappato, sono qui a Kiev al mio posto". Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha risposto così, con un video su Instagram, alle affermazioni dei russi, che lo davano in fuga. "Ogni due giorni arrivano informazioni che sono fuggito da qualche che parte, che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev, dal mio ufficio - ha detto - Come potete vedere, sono qui al mio posto, Andriy Borisovich (Yermak, il capo dell'ufficio presidenziale) è qui. Nessuno è scappato da nessuna parte, siamo qui a lavorare".

Poi il presidente si è concesso una battuta: "Ci piace fare jogging, ma non abbiamo tempo per farlo, per fare esercizi cardio. Lavoriamo, gloria all'Ucraina".