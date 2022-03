Ucraina: sindaco Assago, 'confidiamo in diplomazia', raccolti beni per profughi

05 marzo 2022 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Una fiaccolata per dire no alla guerra e manifestare "il proprio dissenso alla guerra indetta dalla Russia" è stata organizzata ieri sera dal Comune di Assago e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini tra cui l'onorevole Graziano Musella. "Abbiamo posto le bandiere a mezz'asta e abbiamo proiettato sulla facciata del Comune i colori giallo e blu dell'Ucraina. E' un evento molto triste per il mondo intero, che ci impedisce di tacere e ci sprona a dire no alla barbarie della guerra, il cui fine ultimo è e sarà annientare l'avversario attraverso strumenti mortali e barbarici" ha dichiarato il Sindaco di Assago Lara Carano.

"Facciamo appello all'istinto di vita che, anche se sembra soverchiato dall'istinto di morte, vive ancora nell'animo di coloro che hanno voluto la guerra. L'Amministrazione comunale, inoltre, si è adoperata attivamente per far pervenire al popolo ucraino beni di prima necessità e aiuti di vario genere attraverso le associazioni umanitarie internazionali impegnate nell'offrire il soccorso necessario. Confidiamo nella forza della diplomazia, che saprà trovare la soluzione condivisa delle problematiche che hanno indotto la Russa ad attaccare l'Ucraina".