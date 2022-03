Guerra Ucraina, manifestazione a Kherson: Russia spara colpi avvertimento

05 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, un gruppo di manifestanti ucraini si è riunito in queste ore nel centro di Kherson per contestare "gli occupanti russi", che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della città, a maggioranza russofona. "Kherson è Ucraina", hanno scandito i dimostranti sventolando le bandiere ucraine, come si vede in un video pubblicato dall'attivista di Femen, Inna Shevchenko.

Dal canto loro i militari russi hanno sparato colpi di avvertimento. E' quanto si evince dai video diffusi su alcuni canali Telegram ucraini.