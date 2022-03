Milano: rapina e ferisce dipendente centro affitti, arrestato sorvegliato speciale

05 marzo 2022 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato un 42enne, pluripregiudicato e sottoposto alla sorveglianza speciale, per rapina aggravata e lesioni personali. Ieri pomeriggio, gli agenti della squadra Mobile sono intervenuti in un'agenzia di gestione di strutture ricettive in via Farini dove pochi minuti prima era stata segnalata una rapina.

Un uomo, armato di pistola, aveva preteso dalle tre dipendenti i rispettivi documenti di identità per poi minacciarle, aveva rubato tre buste di denaro relativo a incassi di appartamenti affittati, per un totale di 2.500 euro e, prima di uscire, aveva colpito con una testata un dipendente, 31 anni, procurandogli la frattura delle ossa nasali con successiva prognosi di 20 giorni. Inseguito dal dipendente ferito, il rapinatore era scappato e salito a bordo del tram 4 e, alla prima fermata, è stato arrestato dai Falchi della sesta sezione della squadra Mobile.