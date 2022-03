Ucraina: Unione Artigiani, 'caro farine +40%, panettieri in ginocchio'

05 marzo 2022 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "A 10 giorni dall'inizio del conflitto i costi delle farine di grano tenero provenienti dall'Ucraina, il granaio dell'Europa, sono cresciuti del 40-50%. Nel giro di anno sono aumentate del 150% e le scorte sono a rischio. Non possiamo scaricare questi aumenti in un colpo sul prezzo del pane. Si lavora in perdita per mantenere il rapporto con i clienti. Ma fino a quando noi panettieri potremmo reggere? Il caro energia ci ha già messo in ginocchio. Ci sono decine di panetterie a rischio chiusura".

Stefano Fugazza, presidente di Unione Artigiani, terza generazione di panettieri da 73 anni a Lambrate, avverte: "La situazione è destinata a peggiorare. L'intera filiera del pane è ad un passo dal baratro. Da tempo sono impazziti anche i valori di burro, lieviti, olio, marmellate, cioccolato". Fra poco "mancheranno i fertilizzanti che arrivano dall'Ucraina per i campi di mais, i coltivatori sono già alle prese con il caro gasolio agricolo, aggiungiamoci i costi dei trasporti oramai più che raddoppiati, le bollette per i forni con il gas che entro l'estate secondo le stime cresceranno di quali il 150%, i problemi dei cambiamenti climatici. Non possiamo pure escludere che qualche produttore italiano di grano sarà tentato di mantenere i suoi silos pieni per massimizzare i guadagni. E ora l'ultima mazzata". Gli aumenti? "Sono inevitabili ma temiamo che dal caro pane si scateni la corsa dell'inflazione".

Secondo i dati della Camera di Commercio - elaborati dall'Ufficio studi di Unione Artigiani primo dello scoppio del conflitto - in dieci anni nell'area metropolitana di Milano le panetterie artigiane sono aumentate del 30%, mentre le rivendite di pane sono calate del 17%. Ha resistito in particolare chi ha unito la produzione con la ristorazione, in particolare nei centri storici o nelle vie dello shopping o degli uffici, con questi ultimi che si interrogano sulle nuovi abitudini dello smart-working. "Siamo convinti che non si rinuncerà al pane di qualità artigiana - conclude il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero - ma quanto sarà disposto a pagare il cliente medio? Serve un intervento sull'intera filiera, altrimenti fra poco troveremo il pane solo nella grande distribuzione".