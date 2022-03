Meteo: Lombardia, tempo stabile, temperature minime in calo

05 marzo 2022 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Sulla Lombardia condizioni di tempo stabili per i prossimi giorni, associate ad un flusso prevalentemente secco e freddo nordorientale in quota, lievemente più umido da est ma con precipitazioni assenti o poco probabili sui rilievi orientali. Temperature minime in calo in pianura tra il fine e l'inizio della prossima settimana, massime senza variazioni di rilievo. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, nuvoloso in montagna, quindi graduali schiarite fino a poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni deboli o molto deboli possibili nella notte sui settori prealpini, possibili a carattere di nevischio a quote collinari ma senza accumuli. Temperature minime in lieve calo, e massime stazionarie. In pianura minime tra 1 e -3 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Lunedì 7 marzo cielo ovunque sereno, temperature minime in calo intorno a -3 gradi, massime in lieve rialzo a circa 12 gradi. Venti: in pianura deboli orientali, deboli settentrionali in montagna.