Martino: Urbani, 'uomo libero, di studi e di ideali utopici, ha dato molto e ricevuto poco'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La vita di Antonio Martino "è stata la pagina di una persona libera, in grado di dire tutto quello che pensava, di difendere una proposta che entusiasmò molti. Era contemporaneamente un uomo di studi e di pensiero, ma anche un signore nutrito di ideali utopici. È stato un personaggio che ha dato molto, ma a ha ricevuto poco dagli altri". Giuliano Urbani, tra i fondatori di Forza Italia insieme all'ex ministro degli Esteri e della Difesa scomparso oggi, lo ricorda così all'Adnkronos.

"É stato un uomo -aggiunge- che ha creduto fermamente a quello che faceva, portandoci l'entusiasmo e la carica giovanile dell'utopia. Era un uomo libero in tutti i sensi, anche nel pregiudizio, e quindi ha rappresentato una bella pagina nella nostra storia, ma purtroppo la politica realistica è diversa dagli ideali e dalle utopie".

Inevitabile ricordare l'esperienza di Forza Italia, dagli albori ai successivi sviluppi. "Abbiamo lavorato con grande entusiasmo, in modo euforico, ci si divertiva molto -racconta Urbani- e si incontrava il favore del pubblico, gli occhi brillanti della gente che ci stava a sentire e quindi ci siamo divertiti molto. Poi purtroppo siamo passati dalla poesia alla prosa e ci siamo divertiti di meno".

Di quell'esperienza "purtroppo restano solo i bei ricordi, perché poi le cose sono peggiorate in termini di clima generale, molte speranze sono diventate illusioni. Questo è un momento brutto per il nostro Paese, è un po' una morta gora, adesso abbiamo avuto la fortuna di avere questa apparizione di Draghi che ha concorso molto a sedare il clima di babele che si è instaurato in Italia e nel mondo".