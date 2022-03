Ucraina: Gelmini, 'Regioni impegnate per accoglienza, grande gesto di Cappellacci'

05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Sono arrivati in Lombardia i primi bimbi malati oncologici provenienti dall'Ucraina, ma anche altre Regioni sono al lavoro per accogliere già nelle prossime ore chi scappa dalla guerra. Intanto l'amico e collega Ugo Cappellacci, presidente dell'Intergruppo parlamentare Italia-Ucraina, è in viaggio verso la Polonia per recuperare alcuni bambini orfani e metterli in salvo nella sua Sardegna. Uno straordinario gesto di solidarietà”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.